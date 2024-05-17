Иностранцы все чаще открывают бизнес в Украине

Граждане из Турции, Узбекистана, Польши и Америки создают бизнес в Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. За весь период было создано более 2,6 тысячи компаний.

Иностранный бизнес в Украине

Согласно данным Опендатабот, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году бизнес в Украине часто создают именно иностранцы.

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За все это время ими было создано более 2,6 тысячи компаний. А всего во время войны деньги в страну инвестировали граждане из 100 стран мира.

Чаще всего создают бизнес граждане Турции – они являются владельцами в 354 украинских компаниях. Это 13% от общего количества новых бизнесов с иностранными бенефициарными владельцами,

– они являются владельцами в 354 украинских компаниях. Это 13% от общего количества новых бизнесов с иностранными бенефициарными владельцами, Вторые по рейтингу граждане Узбекистана, которые являются владельцами в 274 новых украинских компаниях – это 10% от общего количества.

которые являются владельцами в 274 новых украинских компаниях – это 10% от общего количества. На третьем месте граждане Польши – 193 бизнеса или 7% от общего количества компаний с иностранными владельцами.

– 193 бизнеса или 7% от общего количества компаний с иностранными владельцами. Четвертое место – граждане США со 177 компаниями, а процент от общего количества составляет 6,5%.

– граждане США со 177 компаниями, а процент от общего количества составляет 6,5%. "Пятерку" закрывают граждан Казахстана. Ими было создано 151 компанию – это 5,59% от общего количества.

Какие компании были созданы

Граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля также попали в топ.

Важно, что на одну компанию в основном приходится не один владелец, а больше.