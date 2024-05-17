Иностранный бизнес в Украине
Согласно данным Опендатабот, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году бизнес в Украине часто создают именно иностранцы.
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За все это время ими было создано более 2,6 тысячи компаний. А всего во время войны деньги в страну инвестировали граждане из 100 стран мира.
- Чаще всего создают бизнес граждане Турции – они являются владельцами в 354 украинских компаниях. Это 13% от общего количества новых бизнесов с иностранными бенефициарными владельцами,
- Вторые по рейтингу граждане Узбекистана, которые являются владельцами в 274 новых украинских компаниях – это 10% от общего количества.
- На третьем месте граждане Польши – 193 бизнеса или 7% от общего количества компаний с иностранными владельцами.
- Четвертое место – граждане США со 177 компаниями, а процент от общего количества составляет 6,5%.
- "Пятерку" закрывают граждан Казахстана. Ими было создано 151 компанию – это 5,59% от общего количества.
Какие компании были созданы
Важно, что на одну компанию в основном приходится не один владелец, а больше.
- Крупнейшим бизнесом, который был открыт иностранцем с начала войны в 2022 году, – компания ООО "ТЕНС1МА". Уставный капитал составляет 1,28 миллиарда гривен, а владелец является гражданином Армении.
- Второе место – АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Юген". Уставный капитал компании – 700 миллионов гривен, конечным владельцем является гражданин США.
- Третье место занимает компания ООО "ЛФС". Ее уставный капитал 300 миллионов гривен, а владелец из Польши.
- ООО "КУСУМ Украина" – это четвертая по рейтингу компания с капиталом в 250 миллионов гривен. Владельцы из Индии.
- Замыкает пятерку лидеров ООО "ЛИЗРОМ". Конечный бенефициарный владелец из Израиля. Уставный капитал составляет 200 миллионов гривен.