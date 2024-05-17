Іноземний бізнес в Україні

Відповідно до даних Опендатабот, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році бізнес в Україні часто створюють саме іноземці.

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За весь цей час ними було створено понад 2,6 тисячі компаній. А загалом під час війни гроші в країну інвестували громадяни зі 100 країн світу.

  • Найчастіше створюють бізнес громадяни Туреччини – вони є власниками у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками,
  • Другі по рейтингу громадяни Узбекистану, які є власниками у 274 нових українських компаніях – це 10% від загальної кількості.
  • На третьому місці громадяни Польщі – 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками.
  • Четверте місце – громадяни США зі 177 компаніями, а відсоток від загальної кількості складає 6,5%.
  • "П'ятірку" закривають громадян Казахстану. Ними було створено 151 компанію – це 5,59% від загальної кількості.

Які компанії було створено

Важливо, що на одну компанію здебільшого припадає не один власник, а більше.

  • Найбільшим бізнесом, який був відкритий іноземцем від початку війни у 2022 році, – компанія ТОВ "ТЕНС1МА". Статутний капітал складає 1,28 мільярда гривень, а власник є громадянином Вірменії.
  • Друге місце – АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген". Статутний капітал компанії – 700 мільйонів гривень, кінцевим власником є громадянин США.
  • Третє місце посідає компанія ТОВ "ЛФС". Її статутний капітал 300 мільйонів гривень, а власник з Польщі.
  • ТОВ "КУСУМ Україна" – це четверта по рейтингу компанія із капіталом у 250 мільйонів гривень. Власники з Індії.
  • Замикає п'ятірку лідерів ТОВ "ЛІЗРОМ". Кінцевий бенефіціарний власник з Ізраїлю. Статутний капітал становить 200 мільйонів гривень.