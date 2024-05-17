Іноземний бізнес в Україні
Відповідно до даних Опендатабот, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році бізнес в Україні часто створюють саме іноземці.
Читайте також Бізнесу вигідно винаймати ветеранів: чи зможуть знайти роботу люди з інвалідністю
За весь цей час ними було створено понад 2,6 тисячі компаній. А загалом під час війни гроші в країну інвестували громадяни зі 100 країн світу.
- Найчастіше створюють бізнес громадяни Туреччини – вони є власниками у 354 українських компаніях. Це 13% від загальної кількості нових бізнесів з іноземними бенефіціарними власниками,
- Другі по рейтингу громадяни Узбекистану, які є власниками у 274 нових українських компаніях – це 10% від загальної кількості.
- На третьому місці громадяни Польщі – 193 бізнеси або 7% від загальної кількості компаній з іноземними власниками.
- Четверте місце – громадяни США зі 177 компаніями, а відсоток від загальної кількості складає 6,5%.
- "П'ятірку" закривають громадян Казахстану. Ними було створено 151 компанію – це 5,59% від загальної кількості.
Які компанії було створено
Важливо, що на одну компанію здебільшого припадає не один власник, а більше.
- Найбільшим бізнесом, який був відкритий іноземцем від початку війни у 2022 році, – компанія ТОВ "ТЕНС1МА". Статутний капітал складає 1,28 мільярда гривень, а власник є громадянином Вірменії.
- Друге місце – АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген". Статутний капітал компанії – 700 мільйонів гривень, кінцевим власником є громадянин США.
- Третє місце посідає компанія ТОВ "ЛФС". Її статутний капітал 300 мільйонів гривень, а власник з Польщі.
- ТОВ "КУСУМ Україна" – це четверта по рейтингу компанія із капіталом у 250 мільйонів гривень. Власники з Індії.
- Замикає п'ятірку лідерів ТОВ "ЛІЗРОМ". Кінцевий бенефіціарний власник з Ізраїлю. Статутний капітал становить 200 мільйонів гривень.