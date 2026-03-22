Найкращі країни для початку бізнесу у 2026 році: де нульові податки та політична стабільність

Від вибору країни для запуску бізнесу залежить значно більше, аніж може здаватися на старті. Податки, доступ до кадрів, якість інфраструктури та навіть простота відкриття корпоративного рахунку – усе це суттєво відрізняється в різних юрисдикціях.

Які країни найкращі для початку бізнесу?

AB Capital уже представив свій рейтинг. До нього увійшли 7 країн, визнаних найкращими для запуску власної справи у 2026 році.

Дивіться також Не довіряйте на слово: як за кілька хвилин дізнатися, чи компанія справді існує

Найкращими для запуску бізнесу зазвичай вважають країни, які поєднують низькі бар'єри для входу на ринок, політичну та економічну стабільність, надійний правовий захист для власників компаній та інвесторів.

Важливими критеріями також є швидкість реєстрації бізнесу, простота отримання дозволів, якість цифрової інфраструктури, доступ до кваліфікованих кадрів тощо. Серед лідерів:

Об'єднані Арабські Емірати приваблюють нульовим податком на доходи фізосіб, можливістю 100% іноземної власності у вільних економічних зонах, швидкою реєстрацією компаній і стратегічним розташуванням, що поєднує Схід і Захід.

приваблюють нульовим податком на доходи фізосіб, можливістю 100% іноземної власності у вільних економічних зонах, швидкою реєстрацією компаній і стратегічним розташуванням, що поєднує Схід і Захід. Сінгапур вирізняється сприятливим бізнес-кліматом, прозорою судовою системою та розвиненими ринками капіталу.

вирізняється сприятливим бізнес-кліматом, прозорою судовою системою та розвиненими ринками капіталу. Сполучені Штати Америки особливі масштабом споживчого ринку, сильним корпоративним правом (як-от штати Делавер і Вайомінг) і доступом до венчурного капіталу.

особливі масштабом споживчого ринку, сильним корпоративним правом (як-от штати Делавер і Вайомінг) і доступом до венчурного капіталу. Велика Британія зберігає позиції глобального фінансового центру із розвиненою правовою системою та простою процедурою реєстрації компаній.

зберігає позиції глобального фінансового центру із розвиненою правовою системою та простою процедурою реєстрації компаній. Естонія залишається одним із лідерів цифрового врядування завдяки програмі e-Residency, що дозволяє керувати бізнесом онлайн.

залишається одним із лідерів цифрового врядування завдяки програмі e-Residency, що дозволяє керувати бізнесом онлайн. Канада приваблює стабільністю, кваліфікованою робочою силою та "щедрими" стимулами для технологічних компаній.

приваблює стабільністю, кваліфікованою робочою силою та "щедрими" стимулами для технологічних компаній. Нідерланди – "брама до Європи" з розгалуженою мережею податкових угод, конкурентоспроможними структурами холдингових компаній та високоосвіченим багатомовним кадровим резервом.

Водночас вибір найкращої країни для започаткування власної справи залежить від вашої галузі, громадянства, цільових ринків та довгострокової стратегії управління капіталом.

Важливо! Обирати винятково на основі податкових критеріїв не варто. "Юрисдикція з нульовим оподаткуванням, де неможливо відкрити банківський рахунок, не має жодної цінності", – застерігають експерти.

Хто з українців потрапив у список Forbes?