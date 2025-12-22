Про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes Ukraine.

Чому в Україні припиняє роботу Revolut?

Згідно з повідомленням банку, у найближчі 60 днів рахунками можна буде користуватися у звичному режимі. Коли цей термін сплине, рахунок буде закрито. Користувачі зможуть лише вивести кошти на зовнішній банківський рахунок. У Revolut радять вивести з рахунку всі активи, завантаживши відповідні виписки.

Відомо, що британський банк зупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого банківського законодавства.

Відкриті позиції в криптовалюті та металах необхідно продати до дати закриття рахунку. У випадку, якщо це не зробить користувач, установа сама їх продасть, конвертує виручку у звичайну валюту і зарахує суму на основний рахунок користувача.

Що передувало припиненню роботи Revolut?