Про це пише 24 Канал із посиланням на Forbes Ukraine.
Чому в Україні припиняє роботу Revolut?
Згідно з повідомленням банку, у найближчі 60 днів рахунками можна буде користуватися у звичному режимі. Коли цей термін сплине, рахунок буде закрито. Користувачі зможуть лише вивести кошти на зовнішній банківський рахунок. У Revolut радять вивести з рахунку всі активи, завантаживши відповідні виписки.
Відомо, що британський банк зупиняє надання послуг в Україні через вимоги місцевого банківського законодавства.
Відкриті позиції в криптовалюті та металах необхідно продати до дати закриття рахунку. У випадку, якщо це не зробить користувач, установа сама їх продасть, конвертує виручку у звичайну валюту і зарахує суму на основний рахунок користувача.
Що передувало припиненню роботи Revolut?
Банк Revolut почав працювати на українському ринку 11 лютого, користуючись банківською ліцензією у Євросоюзі свого литовського банку Revolut Bank UAB. Нацбанк 27 лютого закликав установу отримати українську банківську ліцензію згідно з законом України "Про банки та банківську діяльність": сторони вели діалог про отримання української банківської ліцензії, проте не змогли віднайти точки дотику.
Тоді НБУ заявив, що Revolut незаконно вийшов на український ринок.
У квітні Revolut тимчасово призупинив реєстрацію нових клієнтів з України. Відомо, що співзасновником Revolut є українець, ринкова оцінка банку у листопаді зросла до 75 мільярдів доларів.