Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Почему в Украине прекращает работу Revolut?

Согласно сообщению банка, в ближайшие 60 дней счетами можно будет пользоваться в обычном режиме. Когда этот срок истечет, счет будет закрыт. Пользователи смогут только вывести средства на внешний банковский счет. В Revolut советуют вывести со счета все активы, загрузив соответствующие выписки.

Известно, что британский банк останавливает предоставление услуг в Украине из-за требований местного банковского законодательства.

Открытые позиции в криптовалюте и металлах необходимо продать до даты закрытия счета. В случае, если это не сделает пользователь, учреждение само их продаст, конвертирует выручку в обычную валюту и зачислит сумму на основной счет пользователя.

Что предшествовало прекращению работы Revolut?