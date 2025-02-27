Чому Revolut не може працювати на українській території

Revolut не має жодних ліцензій чи дозволів від НБУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

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Довідка: Revolut Bank UAB – іноземний банк (зареєстрований у Литві), який надає фінансові послуги, спираючись на ліцензію, що дозволяє працювати в країнах ЄС.

Щобільше, як повідомляє НБУ, Revolut не подавав відповідних заяв і не проходив процедуру ліцензування.

Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України,

– зазначає НБУ.

У НБУ також звертають увагу на те, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не можуть поширюватися на тих, хто користується Revolut.

Бізнесмен Олег Гороховський підтримав регулятора. Він також вказав, що, на його думку, ніде у світі Revolut не зміг би так вийти на ринок.

Олег Гороховський Співвласник Monobank Ніде у світі такий "вихід на ринок" був би неможливий. Та що там говорити нас не пустили до Польщі взагалі без жодної на те підстави, а тут Revolut поводиться так, ніби українські закони взагалі не заслуговують на жодну увагу.

Гороховський додав, що був би радий Revolut на українському ринку. Проте, цей вихід має відбуватися на законних підставах.