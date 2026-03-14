Що потрібно для відкриття ФОП в Україні – покрокова інструкція

Фізична особа-підприємець – це одна з найпоширеніших форм ведення бізнесу в Україні, саме її найчастіше обирають початківці, фрилансери та ті, хто працює сам на себе. Відкрити ФОП сьогодні можна доволі швидко – онлайн, навіть не виходячи з дому.

Як відкрити ФОП в Україні?

Однак перед реєстрацією варто розібратися у кількох важливих нюансах. Як правильно підготуватися майбутньому підприємцю – пояснює 24 Канал.

Дивіться також Ви могли не знати цього раніше: скільки треба заробляти, щоб відкрити ФОП

Крок №1 – Оберіть систему оподаткування

Портал Дія насамперед радить визначитися із системою оподаткування.

Загальна – підходить для усіх видів діяльності. Такий ФОП не обмежений в обсязі доходу та кількості найманих працівників, а також сплачує всі податки та збори. Ця система вигідна підприємцям, які мають багато витрат на виробництво.

Спрощена – має обмеження, однак може бути кращою для малих підприємців. Такі ФОПи сплачують єдиний податок, розмір якого залежить від групи (I, II, III та IV).

Крок №2 – Оберіть КВЕДи

КВЕД – це класифікатор видів економічної діяльності, коди якого структуровано за галузями. При реєстрації ФОПа потрібно обрати один основний, а також кілька додаткових.

Зверніть увагу! Експерти радять реєструвати КВЕДи "із запасом".

Крок №3 – Подайте заяву на порталі Дія

Сформувати заяву для реєстрації ФОПа можна онлайн в кабінеті громадянина. Послуга безплатна та займе у вас до 10 хвилин.

Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія. У переліку послуг оберіть пункт "Створення бізнесу", потім "Автоматична реєстрація ФОП" і "Подати заяву". Заповніть онлайн-форму на отримання послуги: – надайте адресу реєстрації та вкажіть громадянство;

– оберіть види економічної діяльності та тип оподаткування;

– уточніть контактні дані. Засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи.

Окрім того, можна звернутися до ЦНАПу за місцем реєстрації, однак послугу надають у термін 24 годин і лише в робочі дні.

Що буде після реєстрації ФОПа?

Якщо ви обрали процедуру онлайн, очікуйте повідомлення про результат у кабінеті громадянина та на електронній пошті.

Коли запис про реєстрацію ФОПа з'явиться в Єдиному державному реєстрі (ЄДР), виписку з нього можна отримати упродовж двох робочих днів за кодом доступу, який також надійде на пошту.

Важливо! Виписка має юридичну силу, її можна видрукувати й користуватись як будь-яким іншим документом.

До слова, послуга в Дії є абсолютно безплатною, але певних витрат може потребувати підготовка. Наприклад, майбутньому підприємцеві може знадобитися консультація бухгалтера чи юриста.