Найбільша нафтогазовидобувна компанія України побудує потужні теплоелектростанції
Джерело:Укрнафта
Європейський банк реконструкцій та розвитку виділить кошти для підтримки енергетичного сектору України. Відтак, Укрнафта зможе розпочати будівництво газотурбінних теплоелектростанцій, які зможуть покрити втрачені потужності.
Новий напрямок для Укрнафти
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав меморандум з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо. Таким чином, на підтримку енергетичного сектору України буде виділено 300 мільйонів євро.
Читайте також Російський Газпром зможе відновити довоєнні експортні показники до 2035 рокуЗауважте! Кошти будуть розподілені між державними енергетичними компаніями. Серед них – Укрнафта.
Як повідомляють в пресслужбі компанії, за такої фінансової підтримки розпочнеться будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії – газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції.
Йдеться про зведення нової, більш ефективної та екологічної розподільчої генерації. Це газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції, робота яких, зокрема, дозволить зробити вклад у покриття втрачених потужностей,
– зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.
Російські активи в управлінні Укрнафти
Відомо, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передає конфісковані активи "Татнєфті" в управління Укрнафті.Важливо! Це понад 110 об'єктів, серед яких заправки, нафтобази та інші приміщення на територіях Полтавської й Харківської областей.
Водночас у цій справі є деякі нюанси, адже така передача російських активів впливає на ринок:
- Укрнафта та АРМА звернулися до Антимонопольного комітету для того, щоб він, своєю чергою, дав дозвіл на концентрацію.
- Однак стан більшості об'єктів, які забрали у росіян, у незадовільному стані. Через це продати їх одразу не вдасться.
- На жаль, з 70 АЗС "Татнєфті" працювати можуть лише 15. Така ж ситуація з нафтобазами.