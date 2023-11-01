ЄС відповів на погрози польських перевізників перекрити кордон з Україною

Польські перевізники хочуть почати страйк на кордоні з Україною. В ЄС вважають, що порушувати чинні угоди в поляків немає права.

Позиція ЄС щодо вимог польських перевізників

Як повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, відбулися переговори з директоратом Єврокомісії з питань мобільності (DG MOVE). Позиція Євросоюзу однозначна – Угода про лібералізацію перевезень між Україною та Євросоюзом (транспортний безвіз) буде діяти до липня 2024 року, і не повинно заважати його впровадженню.

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Маємо запевнення від європейських колег, що вимоги перевізників не призведуть до змін Угоди,

– заявив Деркач.

У DG MOVE ознайомилися із вимогами польських перевізників та вже готуються до кроків, які повинні вирішити усі питання. В Євросоюзі запевнили, що зацікавлені у повноцінній роботі кордону, тому блокувати пункти пропуску – вкрай погана ідея.

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Деркач також повідомив, що Україна була змушена перенести всі логістичні шляхи на сушу не через власну забаганку, а внаслідок повномасштабного нападу Росії та блокади Чорного моря.

"У таких умовах ми повинні забезпечити нормальне функціонування "Шляхів солідарності" і підтримку нашої економіки. Без будь-яких блокад", – додав посадовець.