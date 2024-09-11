Європейський суд прийняв рішення не скасовувати санкції проти російських олігархів

ЄС ввів санкції проти деяких російських олігархів після початку повномасштабно війни. Йдеться, зокрема, про Фрідмана, Хана, Авена та Тимченка.

Що відомо про це рішення суду

Прохання про зняття санкцій подали россійські олігархи та навіть деякі члени їхніх родин. Однак, Європейський суд відмовив їм у цьому.

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У судовому порядку позивачі намагались довести свою непричетність до російсько-української війни. Проте, юристи Ради ЄС відстоювали зворотну думку.

Як приклад можна навести Геннадія Тимченка, який має тісні зв'язки з банком "Росія". Сам олігарх стверджував, що тісне спілкування з Путіним, не робить його союзником у війні проти України.

Зверніть увагу! Євросоюз вимагає від російських олігархів декларування доходів та співпраці з національними органами в ЄС. Невиконання цих вимог може бути сприйняте як спроба обійти санкції. Ці правила регулюються регламентом від Ради ЄС, що діє з 21 липня 2022 року

Не скасували санкції і проти Національного розрахункового депозитарію (НРД). Саме ця організація є основним місцем, де зберігаються російські цінні папери. НРД відіграє вагому роль на фінансовому ринку Росії.