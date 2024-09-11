Що відомо про це рішення суду

Прохання про зняття санкцій подали россійські олігархи та навіть деякі члени їхніх родин. Однак, Європейський суд відмовив їм у цьому.

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У судовому порядку позивачі намагались довести свою непричетність до російсько-української війни. Проте, юристи Ради ЄС відстоювали зворотну думку.

Як приклад можна навести Геннадія Тимченка, який має тісні зв'язки з банком "Росія". Сам олігарх стверджував, що тісне спілкування з Путіним, не робить його союзником у війні проти України.

Зверніть увагу! Євросоюз вимагає від російських олігархів декларування доходів та співпраці з національними органами в ЄС. Невиконання цих вимог може бути сприйняте як спроба обійти санкції. Ці правила регулюються регламентом від Ради ЄС, що діє з 21 липня 2022 року

Не скасували санкції і проти Національного розрахункового депозитарію (НРД). Саме ця організація є основним місцем, де зберігаються російські цінні папери. НРД відіграє вагому роль на фінансовому ринку Росії.