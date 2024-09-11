Что известно об этом решении суда

Просьбу о снятии санкций подали российские олигархи и даже некоторые члены их семей. Однако Европейский суд отказал им в этом.

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В судебном порядке истцы пытались доказать свою непричастность к российско-украинской войне. Но юристы Совета ЕС отстаивали обратное мнение.

В качестве примера можно привести Геннадия Тимченко, который имеет тесные связи с банком "Россия". Сам олигарх утверждал, что тесное общение с Путиным, не делает его союзником в войне против Украины.

Обратите внимание! Евросоюз требует от российских олигархов декларирования доходов и сотрудничества с национальными органами в ЕС. Невыполнение этих требований может быть воспринято как попытка обойти санкции. Эти правила регулируются регламентом от Совета ЕС, действующим с 21 июля 2022 года

Не отменили санкции и против Национального расчетного депозитария (НРД). Именно эта организация является основным местом, где хранятся российские ценные бумаги. НРД играет весомую роль на финансовом рынке России.