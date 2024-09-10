На скільки та скільком працівникам підвищать зарплати

Йдеться про запропонований чотирирічний контракт. Він передбачає загальне підвищення заробітної плати на 25% й зобов’язання щодо побудови комерційного літака у районі Сіетла.

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Якщо до остаточної згоди обидві сторони дійдуть, тоді це стане важливою перемогою для нової генеральної директорки Boeing Келлі Ортберг.

У четвер, 12 вересня, угоду мають схвалити працівники заводу Boeing поблизу Сіетла та Портленда, у штаті Орегон.

Цікаво! Працівники Boeing можуть і відхилити угоду, якщо вона не отримає підтримки більшості. Відтак великий страйк можливий, якщо дві третини підтримають припинення роботи під час другого голосування.

До речі, така перша повна трудова угода за 16 років передбачатиме ще й покращення пенсійних виплат й збільшення внеску профспілки в безпеку та якість виробничої системи.