Деталі відрядження, яке не відбулося

Семеро спеціалістів підприємства "Антонов" першочергово мали провести технічне обслуговування, а саме відновити льотну придатність 6 літаків Ан-158. Вони дислокувалися у місті Гавана, столиця Куби.

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Втім через відсутність віз для спеціалістів, вони так і не дісталися локації та весь період відрядження були у транзитному пункті Лейпцига.

Зверніть увагу! Запрошення сторони, що приймає, у Республіці Куба до ДП "Антонов" взагалі не надходило.

У липні цього року колишньому директору ДП "Антонов" було повідомлено про підозру у службовій недбалості щодо цієї ситуації.

Вже у вересні було завершене досудове розслідування. Відтак екскерівнику загрожує до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади.

Цікаво! У липні 2023 року слідчі Національної поліції завершили досудове розслідування стосовно знищення російськими загарбниками найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія". Це відбулося також через службову недбалість колишнього керівника. Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 мільярда гривень