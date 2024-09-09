Детали командировки, которая не состоялась

Семеро специалистов предприятия "Антонов" в первую очередь должны были провести техническое обслуживание, а именно восстановить летную годность 6 самолетов Ан-158. Они дислоцировались в городе Гавана, столица Кубы.

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Впрочем, из-за отсутствия виз для специалистов, они так и не добрались до локации и весь период командировки были в транзитном пункте Лейпцига.

Обратите внимание! Приглашение стороны, принимающей, в Республике Куба в ГП "Антонов" вообще не поступало.

В июле этого года бывшему директору ГП "Антонов" было сообщено о подозрении в служебной халатности по этой ситуации.

Уже в сентябре было завершено досудебное расследование. Поэтому экс-руководителю грозит до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

Интересно! В июле 2023 года следователи Национальной полиции завершили досудебное расследование в отношении уничтожения российскими захватчиками крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия". Это произошло также из-за служебной халатности бывшего руководителя. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 8,4 миллиарда гривен