Відстрочка від мобілізації для ФОПів: чи зможуть підприємці забронюватися

На сьогодні ФОПи не мають статусу критично важливих працівників. Відтак питання щодо відстрочки від мобілізації для них не врегульоване. Водночас нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає економічне бронювання, зокрема й для фізосіб-підприємців.

Чи можливе економічне бронювання для підприємців

Один з авторів нового законопроєкту щодо бронювання є голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Нардеп наголосив, що у проєкті закладено концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів.

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Адвокатка адвокатського об’єднання "Фомін і партнери" Юлія Степаненко пояснила, що основною умовою такого бронювання стане не форма здійснення підприємницької діяльності, а реальність її здійснення, вид, обсяг заробітку від діяльності та сума сплаченого податку.

Відповідно до закону, під час воєнного стану під бронювання підлягають працівники, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки.

А от питання бронювання ФОП й можливість набуття ними статусу "критично важливих" чинним законодавством на сьогодні не врегульоване,

– додає Степаненко.

Якими будуть умови для відстрочки для ФОП

Згідно з новим законопроєктом, до Податкового кодексу України передбачаються внесення змін щодо бронювання за воєнний збір. Водночас у проєкті не вказано форму реєстрації підприємства, яке може це здійснити, а отже, ним може стати будь-який суб'єкт господарювання, зокрема і ФОП.

Зараз відомо про такі умови:

реальне ведення діяльності протягом останнього року,

сплата військового збору в сумі 20 тисяч гривень щомісяця за працівника,

бронюються найбільш "критично важливі" працівники. Вирішує хто це буде саме ФОП, адже податок сплачується самим суб’єктом господарювання.

Як виглядатиме процес бронювання

ФОПи 1 групи "випадають" з цього списку, адже позбавлені можливості наймати працівників.Відсоток заброньованих буде визначений Кабміном. Таким чином, забронювати всіх найманих співробітників ФОПи не зможуть.

Адвокатка Анна Даніель розповіла як виглядає робочий варіант процедури бронювання:

підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі,

після цього надає квитанцію про сплату збору, у випадку ФОП – довідку про рух коштів,

Державна податкова служба підтверджує відсутність заборгованості онлайн,

відтак особа отримує жовтий QR-код, що підтверджує процедуру бронювання,

протягом 60 днів особі необхідно з’явитися в ЦНАП для оновлення даних та валідації бронювання.

Крім того, для бронювання особі потрібно підготувати такі документи: актуальний військово-обліковий документ, перебування на обліку в ТЦК за місцем реєстрації, військове звання та військово-облікова спеціальність.

Вже заброньовані громадяни отримуватимуть зелений QR-код, що підтверджуватиме їхнє бронювання. Право на виїзд за кордон економічна бронь не надає.

Водночас кінцевого варіанту економічного бронювання поки немає. Він буде відомий після появи самого тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради.