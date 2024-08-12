Як заощадити на Netflix: ефективні поради для зменшення витрат
12 серпня 2024, 14:57Читать новость на русском
Багато українців шукають способи зекономити на підписці Netflix. Як з'ясувалося, процес може бути досить простим і вимагає всього кількох кроків.
Як зекономити на Netflix
При оформленні підписки доступні три тарифні плани: базовий, стандартний і преміум. Усі плани забезпечують необмежений доступ до фільмів і серіалів, проте відрізняються якістю відео та кількістю пристроїв, з яких можна переглядати контент.
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Річ у тім, що користувачі двох дорогих тарифів мають слоти для додаткових учасників, тобто можуть поділитися своїм обліковим записом Netflix. Завдяки цьому можна значно зекономити на підписці. Для цього потрібно виконати наступні дії:
- Ми підписуємося на Netflix, вибравши план Premium Ultra HD. Цей план дозволяє створити до п’яти профілів і забезпечити доступ чотирьом одночасним користувачам за ціною від 13,99 євро на місяць.
- Після створення облікового запису та введення даних натисніть на кнопку "Керування профілями" у верхньому правому куті екрану.
- Створюйте профіль для кожного користувача, вводячи їхні імена. Після цього надайте своїм друзям електронну пошту та пароль для доступу до Netflix.