Перегляди, реклама та стріми: скільки можна заробити на монетизації в YouTube

Заробляти на YouTube можна по-різному, але один із найпростіших способів – монетизація контенту. Заробіток на YouTube залежить від кількох факторів: кількості переглядів, взаємодії аудиторії, типу контенту, реклами та способу монетизації.

Як заробляти на YouTube

Доходи від реклами через партнерську програму YouTube, яка дозволяє монетизувати контент, повідомляється на сторінці YouTube Creators.

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Партнерська програма передбачає два варіанти заробітку:

Вартість за тисячу показів (CPM). Це сума, яку YouTube виплачує за кожні 1 000 переглядів реклами. Вартість варіюється залежно від країни та ніші контенту. У середньому, CPM становить від 0,5 до 5 доларів, але може бути значно вищим для популярних категорій, таких як технології чи фінанси.

Доходи за тисячу переглядів (RPM). Це показник того, скільки заробляє автор контенту на кожні 1 000 переглядів. В середньому RPM складає від 1 до 5 доларів, хоча може досягати й більше залежно від регіону, тематики та активності користувачів.

Крім того, є й інші способи заробляти на YouTube. Наприклад, глядачі можуть підтримувати авторів через Super Chat та Super Stickers під час прямих трансляцій, надсилаючи гроші в обмін на виділення своїх повідомлень у чаті.

Популярні YouTube-канали можуть також отримувати доходи від спонсорських угод, коли компанії платять за інтеграцію своєї продукції чи послуг у відео.

Зауважте! У середньому автор каналу з аудиторією в 1 мільйон підписників може заробляти від кількох тисяч до десятків тисяч доларів щомісяця, залежно від активності переглядів і взаємодії з глядачами.