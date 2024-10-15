Як заробляти на YouTube

Доходи від реклами через партнерську програму YouTube, яка дозволяє монетизувати контент, повідомляється на сторінці YouTube Creators.

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Партнерська програма передбачає два варіанти заробітку:

Вартість за тисячу показів (CPM). Це сума, яку YouTube виплачує за кожні 1 000 переглядів реклами. Вартість варіюється залежно від країни та ніші контенту. У середньому, CPM становить від 0,5 до 5 доларів, але може бути значно вищим для популярних категорій, таких як технології чи фінанси.

Доходи за тисячу переглядів (RPM). Це показник того, скільки заробляє автор контенту на кожні 1 000 переглядів. В середньому RPM складає від 1 до 5 доларів, хоча може досягати й більше залежно від регіону, тематики та активності користувачів.

Крім того, є й інші способи заробляти на YouTube. Наприклад, глядачі можуть підтримувати авторів через Super Chat та Super Stickers під час прямих трансляцій, надсилаючи гроші в обмін на виділення своїх повідомлень у чаті.

Популярні YouTube-канали можуть також отримувати доходи від спонсорських угод, коли компанії платять за інтеграцію своєї продукції чи послуг у відео.

Зауважте! У середньому автор каналу з аудиторією в 1 мільйон підписників може заробляти від кількох тисяч до десятків тисяч доларів щомісяця, залежно від активності переглядів і взаємодії з глядачами.