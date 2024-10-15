Как зарабатывать на YouTube

Доходы от рекламы через партнерскую программу YouTube, которая позволяет монетизировать контент, сообщается на странице YouTube Creators.

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Партнерская программа предусматривает два варианта заработка:

Стоимость за тысячу показов (CPM). Это сумма, которую YouTube выплачивает за каждые 1 000 просмотров рекламы. Стоимость варьируется в зависимости от страны и ниши контента. В среднем, CPM составляет от 0,5 до 5 долларов, но может быть значительно выше для популярных категорий, таких как технологии или финансы.

Доходы за тысячу просмотров (RPM). Это показатель того, сколько зарабатывает автор контента на каждые 1 000 просмотров. В среднем RPM составляет от 1 до 5 долларов, хотя может достигать и больше в зависимости от региона, тематики и активности пользователей.

Кроме того, есть и другие способы зарабатывать на YouTube. Например, зрители могут поддерживать авторов через Super Chat и Super Stickers во время прямых трансляций, присылая деньги в обмен на выделение своих сообщений в чате.

Популярные YouTube-каналы могут также получать доходы от спонсорских соглашений, когда компании платят за интеграцию своей продукции или услуг в видео.

Обратите внимание! В среднем автор канала с аудиторией в 1 миллион подписчиков может зарабатывать от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов ежемесячно, в зависимости от активности просмотров и взаимодействия со зрителями.