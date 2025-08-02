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2 серпня, 17:08
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Скільки реально можна заробити в TikTok

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Українські автори в TikTok можуть заробляти через фонд підтримки авторів, рекламу та колаборації з брендами, прямі трансляції, а також продаж власних продуктів чи послуг.
  • Залежно від активності та стратегії монетизації, тіктокери можуть отримувати від 200 до 1500+ доларів за інтеграцію з брендами, а також від 10 до 100+ доларів за один ефір під час прямих трансляцій.

TikTok не просто додаток для розваг і скролення відео нонстоп. TikTok став повноцінною платформою для монетизації контенту. Водночас питання доходу авторів, які просуваюють контент через платформу, залишається відкритим і цьому є низка об'єктивних причин.

Які основні джерела доходу у TikTok?

Український автор може заробляти на TikTok кількома способами, залежно від формату контенту, кількості підписників, активності аудиторії та способів монетизації. Скільки зараз дійсно можна отримувати від TikTok у 2025 році, розбирався 24 Канал

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У TikTok є кілька способів заробітку:

  • Фонд підтримки авторів (TikTok Creator Rewards Program)

У 2024 році TikTok оновив умови і тепер платформа враховує не лише кількість переглядів, а й тривалість перегляду, залученість аудиторії (коментарі, збереження, перегляди до кінця).

Варто знати. У середньому автори з України отримують 0,20–0,60 долара за 1000 переглядів у фонді. Тобто за відео з 1 мільйон переглядів можна заробити від 200 до 600 доларів, якщо відео довге, переглянуте до кінця і викликає коментарі.

  • Реклама та колаборації з брендами

Це найприбутковіший варіант заробітку. Українські бренди платять за інтеграцію. Так, автори з аудиторією 10 – 30 тисяч підписників можуть розраховувати на оплату – 100 – 300 доларів за відео. Тоді як акаунти з охопленнями 1 мільйон і більше, можуть просити за свої послуги від  500 до 1500+ доларів.

При цьому бренди часто шукають не тільки уже відомі обличчя, а й мікроінфлюенсерів, що мають нішеву авдиторію.

  • Прямі трансляції (лайви)

Під час стрімів підписники надсилають віртуальні подарунки, які можна обміняти на реальні гроші. Стрімери в Україні заробляють від 10 до 100+ доларів за один ефір, залежно від кількості підписників і активності фанів.

  • Продаж власних продуктів чи послуг

У TikTok також легко просувати свої послуги чи товари. Якщо ви пропонуєте онлайн-курси, консультації, чи є продавцем товарів, спробуйте знімати огляди, комунікувати та просувати їх у своїх відео. 

Скільки реально заробляють українські тіктокери?

Залежно від активності, нішевості та стратегії монетизації, українські автори можуть заробляти:

Формат монетизації Що це таке Скільки можна заробити
Брендова реклама (співпраця з компаніями) Бренди платять за згадки у відео, огляди, інтеграції Від $50–100 за відео (для мікроблогерів з 10–50 тис. підписників); від $300–1000 — для 100 тис.+
Партнерські програми (affiliate) Автор отримує % з продажів або оплату за кліки/реєстрації за своїм посиланням Від $1 до $100+ на день залежно від трафіку
Продаж власного продукту/курсу Продаж онлайн-продуктів, курсів, консультацій через TikTok Від кількох сотень до тисяч $ на місяць, залежно від воронки
Live-стрими з донатами Глядачі надсилають віртуальні подарунки, які конвертуються в гроші Від $20–50 за вечір — для активних стримерів; топові — $500+
Фонд творчих авторів TikTok TikTok платить авторам за перегляди (працює не в усіх країнах) Низькі ставки: в середньому $0.02–0.04 за 1000 переглядів

 