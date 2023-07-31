Вбивці часу: мільярдер з США розповів, що заважає продуктивності на роботі

Американський мільярдер та інвестор Марк Кубан назвав головний вид діяльності, який шкодить продуктивності під час робочого дня. Він також додав, що робить усе, аби уникнути цього.

Поради від мільярдера для продуктивності

За словами американського мільярдера, саме дзвінки та зустрічі шкодять ефективній діяльності під час роботи. Мовляв, це "вбивці часу". Марк Кубан додав, що він робить усе, аби уникати цих видів діяльності.

Варте уваги Heineken не може продати бізнес у Росії: на які труднощі скаржиться компанія

Я намагаюся проводити зустрічі лише тоді, коли мені потрібно дійти висновку або немає іншого способу – те ж саме з телефонними дзвінками,

– поділився своїм досвідом мільярдер.

Відомий інвестор додав, що зазвичай під час зустрічей більшість людей починає вести світські бесіди та відриваються від важливих робочих питань. Бізнесмен також підкреслив, що його ставлення до зустрічей не змінилося від самого початку його кар'єри.

Марк Кубан далеко не один, хто підтримує таку позицію. Для прикладу, канадська компанія Shopify ухвалила рішення про скасування усіх неефективних та непотрібних зустрічей. За рік таких набралося аж 12 тисяч. Ця ж фірма у середині липня запровадила спеціальний калькулятор, за допомогою якого вираховують вартість зустрічі.