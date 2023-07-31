Великі компанії почали боротися з неефективним витрачанням часу та ресурсів, адже в час жорсткої конкуренції це одне з ключових завдань кожного бізнесу. Як показало дослідження, найбільше енергії та ресурсів забирають листування та дзвінки.

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Shopify скасував тисячі мітингів

Канадська e-commerce-компанія Shopify вирішила всерйоз зайнятися ефективністю працівників. Усі мітинги, які вважалися неефективними та непотрібними, компанія скасовувала. За рік таких набралося аж 12 тисяч.

Для того, аби полегшити життя працівникам, компанія створила спеціальний калькулятор, який рахує вартість кожної зустрічі та відірваності працівників від роботи. Як показала практика, дійсно важливих зустрічей буває не так багато.

Менеджери Shopify переконані: якщо працівникам для вирішення проблеми потрібен мітинг, то можна констатувати, що пішов збій в інших процесах. Зараз вони аналізують кожен мітинг, намагаючись з'ясувати, чому самого листування було недостатньо.

Такий підхід вже дав позитивний ефект. Кількість мітингів скоротилася втричі, а працівники демонструють кращу ефективність та в разі чого мають вільну хвилинку на перепочинок.

Менеджери мали би розуміти, що ключова частина їхнього завдання: робити так, щоб ті, хто роблять продукт, не проводили весь час за менеджерськими завданнями,

– пояснили у Shopify.

Також боси компанії переконані: якщо кімнати для зустрічей постійно зайняті – вашому продукту незабаром прийде кінець.