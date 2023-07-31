Крупные компании начали бороться с неэффективной тратой времени и ресурсов, ведь во время жесткой конкуренции это одна из ключевых задач каждого бизнеса. Как показало исследование, больше энергии и ресурсов забирают переписки и звонки.

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Shopify упразднил тысячи митингов

Канадская e-commerce-компания Shopify решила всерьез заняться эффективностью работников. Все митинги, считавшиеся неэффективными и ненужными, компания упраздняла. За год таких набралось 12 тысяч.

Чтобы облегчить жизнь работникам, компания создала специальный калькулятор, который считает стоимость каждой встречи и оторванности работников от работы. Как показала практика, действительно важных встреч бывает не так много.

Менеджеры Shopify убеждены: если работникам для решения проблемы нужен митинг, можно констатировать, что пошел сбой в других процессах. Сейчас они анализируют каждый митинг, пытаясь выяснить, почему самой переписки было недостаточно.

Такой подход уже дал положительный эффект. Количество митингов сократилось втрое, а работники демонстрируют лучшую эффективность и в случае чего имеют свободную минутку для отдыха.

Менеджеры должны понимать, что ключевая часть их задачи: делать так, чтобы те, кто делают продукт, не проводили все время по менеджерским задачам,

– объяснили в Shopify.

Также боссы компании убеждены: если комнаты для встреч постоянно заняты – вашему продукту скоро придет конец.