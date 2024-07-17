Індекс очікування інвесторів у Німеччині вперше за 2024 рік погіршився

У Німеччині знизився ключовий бізнес-індикатор, тобто індекс очікувань інвесторів та аналітиків. Це може негативно вплинути на певні процеси.

Який показник скоротився

Індекс очікувань інвесторів та аналітиків, відносно ситуації в німецькій економіці на найближчі пів року став гіршим. Падіння можна назвати значним.

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Вказаний індекс сягнув +41,8 пункту. Для порівняння, у червні він складав +47,5 пункту.

Економічні перспективи погіршуються. Вперше за рік економічні очікування щодо Німеччини знизилися,

– вважає президент ZEW Ахім Вамбах.

Вамбах виділяє такі причини зниження цього показника:

зниження рівня експорту у Німеччині;

теперішня політична невизначеність у Франції;

невизначеність, відносно грошово-кредитної політики Європейського центрального банку, яка буде реалізовуватись у майбутньому.

Індекс ZEW може бути вище та нижче нуля. Таким чином демонструються оптимістичні та песимістичні настрої. Зокрема, у жовтні 2023 року цей індекс востаннє впав нижче нуля.