Чи зростатимуть зарплати в Україні: думка керівників підприємств
17 липня 2024, 11:41Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Керівники українських підприємств передбачають збільшення зарплат для українців протягом наступних 12 місяців. Хоча їхні очікування на цей рахунок трохи послабились.
В який бік будуть змінюватися зарплати українців
За даними опитування, респонденти очікують нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Таку думку висловили 62,6% підприємців. Водночас найвищі очікування у підприємств сільського господарства.
Читайте також: Як заробляти мінімум 50 тисяч гривень, сидячи вдомаЦікаво! Мінекономіки очікувало, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривню, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.
Втім, негативні оцінки щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців зросли: загальний баланс відповідей становить мінус 10,7%, хоча у І кварталі 2024 року він становив мінус 6,3%.Зауважте! Ці негативні очікування спостерігаються серед респондентів у всіх секторах економіки.