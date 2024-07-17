Чи зростатимуть зарплати в Україні: думка керівників підприємств

Керівники українських підприємств передбачають збільшення зарплат для українців протягом наступних 12 місяців. Хоча їхні очікування на цей рахунок трохи послабились.

В який бік будуть змінюватися зарплати українців

За даними опитування, респонденти очікують нижчі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Таку думку висловили 62,6% підприємців. Водночас найвищі очікування у підприємств сільського господарства.

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! Мінекономіки очікувало, що середньомісячна зарплата працівників (брутто) становитиме 20 581 гривню, а скоригована на інфляцію зросте 12,0%.

Втім, негативні оцінки щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців зросли: загальний баланс відповідей становить мінус 10,7%, хоча у І кварталі 2024 року він становив мінус 6,3%.

Що відомо про опитування? Квартальне опитування відбулося з 30 квітня по 27 травня 2024 року. Участь у ньому взяли 660 підприємств з 21 регіону України. Результати опитування відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

! Ці негативні очікування спостерігаються серед респондентів у всіх секторах економіки.