Як відкрити ФОП онлайн під час війни у 2023 році: детальна інструкція
Все більше українців реєструються фізичними особами-підприємцями. Як стати індивідуальним підприємцем в Україні, як відкрити ФОП онлайн під час війни, що для цього потрібно та які сервіси підтримують послуги для підприємництва в Україні – у матеріалі.
24 Канал розповідає, які є способи реєстрації приватного підприємця. Де відкрити ФОП під час війни, скільки коштує відкрити ІП в Україні та які документи потрібні для реєстрації ПП онлайн – розповідаємо далі.
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Ще до того, як почнете реєструватися на приватного підприємця, варто пам'ятати про кілька нюансів.
Перший: для реєстрації ФОП онлайн майбутній підприємець має обрати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) — для означення виду (чи видів) діяльності, яким ФОП і буде займатися. Список усіх КВЕДів є на офіційному сайті.
Другий: для оформлення онлайн-заяви про реєстрацію ФОП вам потрібно обов'язково мати електронний цифровий підпис (ЕЦП).
Як зареєструвати ФОП через Дію
Для того, щоб стати ФОПом вже давно не потрібно іти в податкову, це можна зробити через портал Дія, обравши КВЕДи та групу.
Щоб відкрити ФОП онлайн у Дії під час війни потрібно:
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Заповніть форму на відкриття ФОП онлайн.
- Заповнену заяву на реєстрацію приватного підприємництва в Україні автоматично надішлють до реєстратора за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, що вказано в довідці переселенця.
- Якщо ви обрали спрощену форму оподаткування, заяву на перехід до спрощеної системи буде також автоматично надіслано до податкового органу за місцем вашої реєстрації або за місцем реєстрації, яке вказано в довідці переселенця.
- Якщо обрали загальну систему оподаткування, то можете також подати заяву на реєстрацію платником податку на додану вартість (ПДВ).
Відкриття ФОП у Дії пыд час вый/ Фото Дія
Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина. Повідомлення про реєстрацію ФОП чи відмову також з'явиться у кабінеті – його надішлють електронною поштою.
Як тільки запис про відкриття ПП в Україні з'явиться в Єдиному державному реєстрі, ви можете отримати витяг з реєстру в кабінеті громадянина. Витяг має юридичну силу – його можна видрукувати й користуватися як будь-яким іншим документом. Свідоцтво про реєстрацію ФОПів вже не потрібно – Верховна Рада скасувала цей документ для приватних підприємців та юридичних осіб.
Відкрити ФОП: які документи потрібні для відкриття ПП у Дії
Відкрити ФОП можна лише за допомогою електронного підпису у додатку.Важливо! Раніше після реєстрації приватного підприємця доводилося реєструвати книгу обліку доходів ФОПу у податковій. Але з 1 січня 2021 року цю вимогу скасували. Замість книги обліку тепер буде типова форма, яку можна буде вести онлайн.
Скільки коштує оформити ФОП у Дії
Послуга є безплатною – щоб зареєструвати ФОП у Дії, не треба платити.
Як відкрити ФОП особисто
Якщо онлайн-спосіб не для вас, можна скористатися традиційним та прийти в податкову особисто. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем проживання з паспортом та ідентифікаційним кодом, надати копії цих документів.
У держреєстратора ви маєте заповнити реєстраційну картку, тобто форму 10. Будьте уважні при заповненні КВЕДів — якщо помилитесь, вас зареєструють (щоправда, ризикуєте замість, наприклад, надання будівельних послуг підписатись на постачання хліба). А виправити цю помилку можна буде тільки шляхом перереєстрації.
Подати документи держреєстратору також можна спеціалістом або через представника ФОП (оформивши на нього попередньо нотаріально посвідчену довіреність).
Якщо обійшлось без помилок — протягом трьох робочих днів з моменту подання документації вас повинні внести до державного реєстру й видати відповідну виписку. Якщо ви надсилали документи листом, то і виписку отримаєте поштою.
Далі, щоб отримати свідоцтво ФОП, необхідні документи треба додати до підрозділу податкової інспекції.
Які документи потрібно подати для реєстрації ФОПу під час війни:
- копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- заяву щодо застосування єдиного податку;
- отриману вами раніше виписку з єдиного державного реєстру;
- книгу обліку доходів;
- заяву на ім'я начальника податкової інспекції або за Ф. 5-ОПП.
Про податки та інші обов'язкові платежі для ФОПів
Для реєстрації існує 3 групи ФОПів. Основні відмінності полягають у різних ставках ЄП (Єдиного податку) та ЄСВ (Єдиного соціального внеску), ліміті у доходах та кількості найманих працівників.
Хто може не платити ЄСВ
У зв'язку з воєнним станом підприємець може не сплачувати ЄСВ, однак у такому разі йому не нараховуватиметься страховий стаж, котрий потрібен для виходу на пенсії. У 2023 році він зріс до 30 років.
Від сплати ЄСВ й до воєнного стану звільнялись особи на спрощеній системі оподаткування, що одночасно були пенсіонерами за віком або по інвалідності та отримували пенсію або соціальну допомогу.
Податки для ФОПів під час війни
- ФОП 1 групи: єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати.
- ФОП 2 групи: єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати.
- ФОП 3 групи: єдиний податок – 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, або 3% від суми доходів для платників ПДВ; ліміт річного доходу – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок (однаково для платників та неплатників ПДВ).