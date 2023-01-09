Как открыть ФЛП онлайн во время войны в 2023 году: подробная инструкция

Все больше украинцев регистрируются физическими лицами-предпринимателями. Как стать индивидуальным предпринимателем в Украине, как открыть ФЛП онлайн во время войны, что для этого нужно и какие сервисы поддерживают услуги для предпринимательства в Украине – в материале.

24 Канал рассказывает, какие есть способы регистрации частного предпринимателя. Где открыть ФЛП во время войны, сколько стоит открыть ЧП в Украине и какие документы нужны для регистрации ФЛП онлайн – читайте далее.

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Еще до того, как начнете регистрироваться на частного предпринимателя, стоит помнить о нескольких нюансах.

Первый: для регистрации ФЛП в Украине онлайн будущий предприниматель должен выбрать КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) – для определения вида (или видов) деятельности, которым ФЛП и будет заниматься. Список всех КВЭДов есть на официальном сайте.

Второй: для оформления онлайн-заявления о регистрации ФЛП вам нужно обязательно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Как зарегистрировать ФЛП через Дию

Для того чтобы стать ФЛП уже давно не нужно идти в налоговую, это можно сделать через портал Действие, выбрав КВЭДы и группу.

Чтобы открыть ФЛП онлайн в Дие во время войны нужно:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

Заполните форму на открытие ФЛП онлайн.

Заполненное заявление на регистрацию частного предприятия в Украине автоматически пришлют к регистратору по месту вашей регистрации или по месту регистрации, указанному в справке переселенца.

Если вы выбрали упрощенную форму налогообложения, заявление на переход к упрощенной системе будет также автоматически отправлено в налоговый орган по месту вашей регистрации или по месту регистрации, которое указано в справке переселенца.

Если выбрали общую систему налогообложения, то можете также подать заявление на регистрацию плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Каждый ЧП является плательщиком налога – обычного для тех, кто выбрал стандартную систему регистрации ФЛП, и единого налога, который предусмотрен для ФЛП, избравших упрощенную форму.



Открытие ФЛП в Дие во время войны / Фото Дия

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о регистрации ФЛП или отказе также появится в кабинете – его пришлют по электронной почте.

Как только запись об регистрации ЧП онлайн в Украине появится в Едином государственном реестре, вы можете получить выписку из реестра в кабинете гражданина. Выписка имеет юридическую силу – ее можно распечатать и пользоваться как любым другим документом. Свидетельство о регистрации ФЛП уже не нужно – Верховная Рада отменила этот документ для частных предпринимателей и юридических лиц.

Открыть ФОП: какие документы нужны для открытия ЧП в Дие

Открыть ФЛП можно только с помощью электронной подписи в приложении.

Сколько стоит оформить ФЛП в Дие

Ранее после регистрации частного предпринимателя приходилось регистрировать книгу учета доходов ФЛП в налоговой. Но с 1 января 2021 года. Вместо книги учета теперь будет типовая форма, которую можно будет вести онлайн.

Услуга является бесплатной – чтобы зарегистрировать ФЛП в Дие, не надо платить.

Как открыть ФЛП лично

Если онлайн-способ не для вас, можно воспользоваться традиционным и прийти в налоговую лично. Для этого нужно обратиться к государственному регистратору по месту жительства с паспортом и идентификационным кодом, предоставить копии этих документов.

У госрегистратора вы должны заполнить регистрационную карточку, то есть форму 10. Будьте внимательны при заполнении КВЭДов — если ошибетесь, вас зарегистрируют (правда, рискуете вместо, например, предоставления строительных услуг подписаться на поставку хлеба). А исправить эту ошибку можно будет только путем перерегистрации.

Подать документы госрегистратору также можно специалистом или через представителя ФЛП (оформив на него предварительно нотариально удостоверенную доверенность).

Если обошлось без ошибок — в течение трех рабочих дней с момента подачи документации вас должны внести в государственный реестр и выдать соответствующую выписку. Если вы присылали документы письмом, то и выписку получите по почте.

Далее, чтобы получить свидетельство ФЛП, необходимые документы надо предоставить к подразделению налоговой инспекции.

Какие документы нужны для регистрации ФЛП во время войны:

копия паспорта и идентификационного кода;

заявление о применении единого налога;

полученную вами ранее выписку из Единого государственного реестра;

книгу учета доходов;

заявление на имя начальника налоговой инспекции или по Ф. 5-ОПП.

О налогах и других обязательных платежах для ФЛП

Для регистрации существует 3 группы ФЛП. Основные отличия заключаются в разных ставках ЕН (Единого налога) и ЕСВ (Единого социального взноса), лимите в доходах и количестве наемных работников.

Кто может не платить ЕСВ

В связи с военным положением предприниматель может не платить ЕСВ, однако в таком случае ему не будет начисляться страховой стаж, необходимый для выхода на пенсии. В 2023 году он вырос до 30 лет.

От уплаты ЕСВ и до военного положения освобождались лица на упрощенной системе налогообложения, одновременно являвшиеся пенсионерами по возрасту или по инвалидности и получавшие пенсию или социальную помощь.

Налоги для ФОПов во время войны

ФЛП 1 группы: единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты.

единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты. ФЛП 2 группы: единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат.

единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат. ФЛП 3 группы: единый налог – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, или 3% от суммы доходов для плательщиков НДС; лимит годового дохода – 7 818 900 гривен, или 1 167 минималок (одинаково для плательщиков и неплательщиков НДС).

ФЛП первой группы не могут нанимать работников. Для второй группы разрешены 10 работников, а для третьей таких ограничений нет.