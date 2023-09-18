Мільярди на допомогу бізнесу: яка підтримка для підприємців передбачена у бюджеті-2024

У бюджеті на наступний рік Кабінет міністрів заклав значну допомогу для українського бізнесу. Основний акцент урядовці зробили на доступному кредитуванні.

Кабінет міністрів передав на розгляд у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2024 рік. Окрім перерахунку деяких податкових платежів документ також передбачає виділення коштів на підтримку українських підприємців.

До теми Бюджет-2024: які зміни у сплаті податків та ЄСВ чекають на підприємців

Яка допомога бізнесу закладена у бюджеті

Загалом документ передбачає видатки на підтримку українських підприємців на понад 30 мільярдів гривень. Основний акцент – 30 мільярдів гривень – скерують на продовження програм доступного кредитування бізнесу:

"Доступні кредити 5-7-9%";

"Доступний фінансовий лізинг 5-7-9".

Зазначені кошти планують передати Фонду розвитку підприємництва. Раніше Міністерство економіки повідомляло, що у 2023 році програмою доступного кредитування скористалися понад 14 тисяч підприємців, а сума наданих кредитів перевищила 50 мільярдів гривень.

До речі! Міністерство економіки України прогнозує, що наступного року варто очікувати прискорення зростання економіки. Позитивна динаміка повинна скласти до 5%.

Які сфери бізнесу також отримають підтримку

У пояснювальній записці до документа також йдеться про те, що 1 мільярд гривень скерують на часткове відшкодування вартості сільгоспобладнання вітчизняного виробництва. Таку саму суму з бюджету виділять на створення індустріальних парків.

Одна з головних проблем, яку буде вирішувати держава – гуманітарне розмінування. На стимулювання розвитку цього сектору передбачено 2 мільярди гривень.

Державну підтримку у розмірі 1,37 мільярда гривень отримають садівники та переробні підприємства. Реалізацію проєктів із залученням значних інвестицій держава готова підтримати 3 мільярдами гривень. Стільки ж грошей готові виділити на підтримку попиту на українські товари та послуги.