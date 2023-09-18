Кабинет Министров передал на рассмотрение в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2024 год. Кроме пересчета некоторых налоговых платежей, документ также предусматривает выделение средств на поддержку украинских предпринимателей.

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Какая помощь бизнесу заложена в бюджете

В целом документ предусматривает расходы на поддержку украинских предпринимателей более чем на 30 миллиардов гривен. Основной акцент – 30 миллиардов гривен – направят на продолжение программ доступного кредитования бизнеса:

"Доступные кредиты 5-7-9%";

"Доступный финансовый лизинг 5-7-9".

Указанные средства планируется передать Фонду развития предпринимательства. Ранее Министерство экономики сообщало, что в 2023 году программой доступного кредитования воспользовалось более 14 тысяч предпринимателей, а сумма предоставленных кредитов превысила 50 миллиардов гривен.

Кстати! Министерство экономики Украины прогнозирует, что в следующем году следует ожидать ускорения роста экономики. Положительная динамика должна составить до 5%.

Какие сферы бизнеса также получат поддержку

В пояснительной записке к документу также говорится, что 1 миллиард гривен направят на частичное возмещение стоимости сельхозоборудования отечественного производства. Такую же сумму из бюджета выделят на создание индустриальных парков.

Одна из главных проблем, которую будет решать государство, – гуманитарное разминирование. На стимулирование развития этого сектора предусмотрено 2 миллиарда гривен.

Государственную поддержку в размере 1,37 миллиарда гривен получат садоводы и перерабатывающие предприятия. Реализацию проектов с привлечением значительных инвестиций государство готово поддержать 3 миллиарда гривен. Столько денег готовы выделить в поддержку спроса на украинские товары и услуги.