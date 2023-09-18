Проект бюджета-2024 предусматривает изменение некоторых налоговых начислений. Они обусловлены не ростом налоговой нагрузки, а повышением минимальных социальных стандартов, передает 24 Канал

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Новый размер социального взноса

Первые изменения, которые следует учитывать предпринимателям в 2024 году, – новый размер Единого социального взноса (ЕСВ). Поскольку минимальные размеры социальных стандартов должны увеличиться, предпринимателям придется платить повышенные платежи.

Теперь ЕСВ для предпринимателей будет выглядеть следующим образом:

январь – июль 2024 года – 1562 гривны;

июль 2024 – январь 2025 – 1760 гривен;

2025-й год – 1841 гривна;

2026 год – 1970 гривен.

Изменения налогов для ФЛП I группы

Физические лица-предприниматели, находящиеся на I группе налогообложения, платят налог в размере 10% прожиточного минимума. Учитывая рост минимальных стандартов, налоги будут составлять:

2024-й год – 302,8 гривны;

2025-й год – 330,1 гривны;

2026 год – 355,8 гривны.

Военный НДФЛ

Министерство финансов сообщило, что при работе над проектом бюджета-2024 столкнулось со значительным дефицитом средств. Закон говорит, что обеспечивать потребности ВСУ в условиях войны можно только деньгами налогоплательщиков, использование грантов и международных кредитов для финансирования военных целей запрещено.

Минфин предлагает привлечь десятки миллиардов гривен через НДФЛ (налоги на доходы физлиц). Их предлагают забрать у местных бюджетов и направить на нужды армии.

Важно! Также Минфин рассматривает возможность обвала гривны до курса 41 доллара. Такой шаг позволит увеличить гривневый эквивалент помощи партнеров и таможенных поступлений.

Местные власти могут не очень охотно принять такой шаг, ведь потеряют значительную часть поступлений. Тем более, что в большинстве своем воинские части держат контакт с руководителями общин, где дислоцируется воинская часть, поэтому часть налогов идет на нужды ВСУ.