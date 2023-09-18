Проєкт бюджету-2024 передбачає зміну деяких податкових нарахувань. Вони спричинені не зростанням податкового навантаження, а підвищенням мінімальних соціальних стандартів, передає 24 Канал.

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Новий розмір соціального внеску

Перші зміни, які варто враховувати підприємцям у 2024 році – новий розмір Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Оскільки мінімальні розміри соціальних стандартів повинні зрости, підприємцям доведеться сплачувати підвищені платежі.

Тепер ЄСВ для підприємців буде виглядати наступним чином:

січень – липень 2024 року – 1562 гривні;

липень 2024 – січень 2025 – 1760 гривень;

2025-й рік – 1841 гривня;

2026-й рік – 1970 гривень.

Зміни податків для ФОП І групи

Фізичні особи-підприємці, які перебувають на І групі оподаткування, сплачують податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. З огляду на зростання мінімальних стандартів, податки будуть становити:

2024-й рік – 302,8 гривні;

2025-й рік – 330,1 гривні;

2026-й рік – 355,8 гривні.

Військовий ПДФО

Міністерство фінансів повідомило, що при роботі над проєктом бюджету-2024 зіткнулося зі значним дефіцитом коштів. Закон каже, що забезпечувати потреби ЗСУ в умовах війни можна лише грошима платників податків, використання грантів та міжнародних кредитів для фінансування воєнних цілей заборонено.

Мінфін пропонує залучити десятки мільярдів гривень через ПДФО (податки на доходи фізосіб). Їх пропонують забрати у місцевих бюджетів та скерувати на потреби армії.

Важливо! Також Мінфін розглядає можливість обвалу гривні до курсу 41 за долар. Такий крок дозволить збільшити гривневий еквівалент допомогу партнерів та митних надходжень.

Місцева влада може не надто охоче прийняти такий крок, адже втратить значну частину надходжень. Тим паче, що здебільшого військові частини тримають контакт з керівниками громад, де дислокується військова частина, тому частина податків йде на потреби ЗСУ.