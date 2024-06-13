Apple знову найдорожча компанія у світі: ривок у сфері ШІ дозволив обігнати Microsoft

Капіталізація Apple сягнула рекордної позначки. Усе завдяки новинам про інтеграцію штучного інтелекту у продукти компанії.

Новий рекорд Apple

Компанії Apple вдалося обігнати Microsoft та стати найдорожчою компанією у світі. Усе завдяки стрімкому ривку у розвитку штучного інтелекту.

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Одна акція Apple тепер коштує рекордні 215,04 долара. Відтак, ринкова капіталізація "яблука" склала 3,29 трильйона доларів.

Натомість капіталізація Microsoft зараз складає 3,24 трильйона доларів. Вперше за 5 місяців компанія Гейтса відстала від конкурента.

Як Apple вдалося вирватися вперед

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

На наступний день після представлення низки функцій з підтримкою штучного інтелекту та покращення деяких пристроїв акції компанії зросли на 7%. Аналітики також прогнозують, що презентація новинок добре сприятиме продажам нових iPhone.

Окрім того, це зростання співпало з рекордним максимумом технологічного індексу Nasdaq. У техно світі вважають, що Apple вдалося розпочати нову сторінку перегонів штучного інтелекту, і конкурентам тепер потрібно буде представити щось неймовірне, аби продовжувати боротьбу за лідерство.