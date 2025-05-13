Яка різниця між ФОП 2 і 3 групою: просто про головне
- 2 група ФОП підходить для роботи з фізичними особами або іншими ФОПами, з річним доходом до 6 672 000 гривень, податки включають 20% від мінімальної зарплати та фіксовану суму до 1600 гривень/місяць.
- 3 група ФОП дозволяє співпрацювати з фізичними та юридичними особами, з річним доходом до 9 336 000 гривень, податок становить 5% від доходу (або 3% з ПДВ), що підходить для фрилансерів та ІТ-спеціалістів.
ФОП – це гнучкий формат ведення малого бізнесу в Україні. Рішення, яку групу обрати – 2 чи 3 – залежить не тільки від податків, а й від того, з ким ви працюєте і скільки заробляєте.
2 чи 3: яку групу ФОП обрати
24 Канал розповідає, чим відрізняється 2 група від 3, кому що підходить і які є нюанси.
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Хто може бути на 2 групі
Працює тільки з фізичними особами або з іншими ФОПами (не з юридичними особами).
Річний дохід – до 6 672 000 гривень (станом на 2025 рік).
Види діяльності – торгівля, побутові послуги, кафе, невеликі онлайн-магазини тощо.
Податки:
- Єдиний податок – до 20% мінімальної зарплати; фіксована сума до 1600 гривень/місяць.
- ЄСВ (пенсійний внесок) – близько 1760 гривень/місяць (може змінюватися щороку).
- Військовий збір – 800 гривень, 10% від МЗП.
Хто може бути на 3 групі
Працює з фізичними та юридичними особами, у тому числі з великими компаніями.
Річний дохід – до 9 336 000 гривень.
Підходить фрилансерам, маркетологам, ІТ-спеціалістам, консультантам, дизайнерам, тим, хто продає послуги бізнесу.
Податки:
- Єдиний податок – 5% від доходу (або 3%, якщо з ПДВ).
- ЄСВ – приблизно так само, як у 2 групи.
- Військовий збір – 1% від доходу.
Що краще – 2 чи 3 група
Якщо ви торгуєте на ринку, маєте кав'ярню чи салон краси і працюєте з населенням – 2 група буде зручнішою і дешевшою. Якщо ваші клієнти – це компанії, якщо ви працюєте в ІТ чи надаєте послуги як підрядник – 3 група дає більше можливостей. Навіть якщо податки будуть трохи вищі – співпраця з юрособами це перекриває.
На що ще звернути увагу
Якщо перевищите ліміт доходу – доведеться або перейти в іншу групу, або платити штрафи. У третій групі простіше легалізувати дохід, якщо працюєте з іноземними клієнтами. Натомість у другій групі менше звітності, підходить для невеликих бізнесів.
Важливо. Різниця між групами – у клієнтах, лімітах і системі оподаткування. Вибір варто робити під себе: під формат роботи, партнерів, цілі та бажаний рівень свободи у веденні бізнесу.