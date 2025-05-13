Яка різниця між ФОП 2 і 3 групою: просто про головне

ФОП – це гнучкий формат ведення малого бізнесу в Україні. Рішення, яку групу обрати – 2 чи 3 – залежить не тільки від податків, а й від того, з ким ви працюєте і скільки заробляєте.

2 чи 3: яку групу ФОП обрати

24 Канал розповідає, чим відрізняється 2 група від 3, кому що підходить і які є нюанси.

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Хто може бути на 2 групі

Працює тільки з фізичними особами або з іншими ФОПами (не з юридичними особами).

Річний дохід – до 6 672 000 гривень (станом на 2025 рік).

Види діяльності – торгівля, побутові послуги, кафе, невеликі онлайн-магазини тощо.

Податки:

Єдиний податок – до 20% мінімальної зарплати; фіксована сума до 1600 гривень/місяць.

ЄСВ (пенсійний внесок) – близько 1760 гривень/місяць (може змінюватися щороку).

Військовий збір – 800 гривень, 10% від МЗП.

Хто може бути на 3 групі

Працює з фізичними та юридичними особами, у тому числі з великими компаніями.

Річний дохід – до 9 336 000 гривень.

Підходить фрилансерам, маркетологам, ІТ-спеціалістам, консультантам, дизайнерам, тим, хто продає послуги бізнесу.

Податки:

Єдиний податок – 5% від доходу (або 3%, якщо з ПДВ).

ЄСВ – приблизно так само, як у 2 групи.

Військовий збір – 1% від доходу.

Що краще – 2 чи 3 група Якщо ви торгуєте на ринку, маєте кав'ярню чи салон краси і працюєте з населенням – 2 група буде зручнішою і дешевшою. Якщо ваші клієнти – це компанії, якщо ви працюєте в ІТ чи надаєте послуги як підрядник – 3 група дає більше можливостей. Навіть якщо податки будуть трохи вищі – співпраця з юрособами це перекриває.

На що ще звернути увагу

Якщо перевищите ліміт доходу – доведеться або перейти в іншу групу, або платити штрафи. У третій групі простіше легалізувати дохід, якщо працюєте з іноземними клієнтами. Натомість у другій групі менше звітності, підходить для невеликих бізнесів.

Важливо. Різниця між групами – у клієнтах, лімітах і системі оподаткування. Вибір варто робити під себе: під формат роботи, партнерів, цілі та бажаний рівень свободи у веденні бізнесу.