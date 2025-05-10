Що має сплачувати ФОП 2 групи
У 2025 році податкові платежі залишаються основними фінансовими зобовʼязаннями для ФОПів 2 групи, передає 24 Канал із посиланням на "Дію".
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А саме ФОПи 2 групи повинні сплачувати:
- Єдиний податок – щомісячний платіж у розмірі до 20% від прожиткового мінімуму.
- Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22% від мінімальної зарплати, сплачується щоквартально.
- Військовий збір – щомісячно 10% від мінімальної заробітної плати.
Важливо! Податок необхідно сплачувати щомісяця до 20 числа.
Як ФОПам вести облік доходів
ФОП другої групи може вести облік доходів у зручному для себе форматі. Подання податкової декларації відбувається один раз на рік: упродовж 60 календарних днів після завершення звітного року, тобто з 1 січня до 1 березня.
Також передбачена обов’язкова сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) щоквартально. А саме протягом 20 днів після завершення кожного кварталу, включно зі сплатою за найманих працівників.
Зауважте! Законодавством передбачено, що підприємці 2 групи не мають права бути платниками ПДВ.