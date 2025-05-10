Что должен платить ФЛП 2 группы

В 2025 году налоговые платежи остаются основными финансовыми обязательствами для ФЛП 2 группы, передает 24 Канал со ссылкой на "Дію".

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А именно ФЛП 2 группы должны платить:

Единый налог – ежемесячный платеж в размере до 20% от прожиточного минимума.

– ежемесячный платеж в размере до 20% от прожиточного минимума. Единый социальный взнос (ЕСВ) – 22% от минимальной зарплаты, уплачивается ежеквартально.

– 22% от минимальной зарплаты, уплачивается ежеквартально. Военный сбор – ежемесячно 10% от минимальной заработной платы.

Важно! Налог необходимо платить ежемесячно до 20 числа.

Как ФЛП вести учет доходов

ФЛП второй группы может вести учет доходов в удобном для себя формате. Подача налоговой декларации происходит один раз в годв течение 60 календарных дней после завершения отчетного года, то есть с 1 января по 1 марта.

Также предусмотрена обязательная уплата единого социального взноса (ЕСВ) ежеквартально. А именно в течение 20 дней после завершения каждого квартала, включительно с уплатой за наемных работников.

Заметьте! Законодательством предусмотрено, что предприниматели 2 группы не имеют права быть плательщиками НДС.