Скільки коштує підписка на Telegram зараз

Багато українців користується месенджером Telegram. Сервіс дозволяє отримати користувачам більше функцій, при оформленні спеціальної підписки.

Які функції надаються за підпискою

При оформленні підписки на Telegram, користувач отримує статус Premium. Біля ніку людини з'являється спеціальний значок-позначення.

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Зараз вартість цієї підписки на місяць – 144,99 гривні. При оформленні Telegram Premium, користувач отримує такі додаткові послуги:

можливість надсилати файли до 4 гігабайт;

пришвидшене завантаження файлів;

відсутність реклами;

аватарки з анімацією;

перетворення голосу в текст (голосових повідомлень);

емоджі-статуси;

подвоєння доступних лімітів;

розшифровка відеоповідомлень;

переклад повідомлень у режимі реального часу (у тому числі і в каналах);

розширене керування чатів;

спеціальні Premium наліпки;

Premium іконки застосунку;

авторські емоджі;

можливість контролю надсилання іншими користувачами у спільний чат аудіо- та відеоповідомлень;

особливі реакції.

Оформити підписку можна через App Store та Google Play. А також, ця можливість доступна безпосередньо через сам Telegram у @PremiumBot.