Цього року зарплата для українців може зрости навіть на понад 3 тисячі

Згідно з дослідженням понад 70% українських компаній хочуть підвищити заробітну плату для своїх співробітників у 2024 році. Йдеться про підвищення у розмірі 11% – 15%.

Як можуть вирости зарплати українців

Відповідно до даних цього року українці зможуть отримати приблизно на 1 919 – 2 616 гривень більше. Наприклад, зарплата особи становить десь 17,4 тисячі гривень, а після додаткової винагороди сума може піднятися до 19 тисяч гривень, подекуди й до 20 тисяч.

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Цікаво, що 28% HR-фахівців зауважили, що у їхніх компаніях готуються збільшити заробітну плату на 6% – 10%. Тобто надбавка становитиме від 1 047 до 1 744 гривень до поточної середньої зарплати,

до поточної середньої зарплати, А решта 13% менеджерів з персоналу повідомили, що збільшення в них відбудеться на рівні 2 791 – 3 488 гривень,

2% збираються збільшити заробітну плату фахівцям на понад 21% – 3 663 гривень.

Де в Україні платять найвищу зарплату

Згідно з бюджетом України на 2024 рік з 1 квітня мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень., що у дослідженні взяли участь 109 професіоналів зі сфери управління персоналом. Понад 60% учасників дослідження представляють міжнародні компанії, при цьому 50% компаній є великими представниками бізнесу, 43% – середнього масштабу, 7% – малого.

Традиційно по Україні найвищу заробітну плату отримують жителі столиці. На ринку праці у Києві чимало вакансій з високим доходом – від 30 до 50 тисяч гривень.

Тонувальники можуть отримати десь близько 50 тисяч гривень на місяць,

можуть отримати десь близько 50 тисяч гривень на місяць, Автослюсарі можуть розраховувати на 39 тисяч гривень щомісяця,

можуть розраховувати на 39 тисяч гривень щомісяця, Полірувальники – на 35 тисяч гривень,

– на 35 тисяч гривень, Висотники та екскаваторники отримують у районі 32,5 тисячі гривень,

отримують у районі 32,5 тисячі гривень, Монтажники вентиляції – близько 34 тисяч гривень,

– близько 34 тисяч гривень, Збирачі меблів і теплотехніки – близько 30 тисяч гривень.

Однак попри високі зарплати, в Києві все частіше роботодавці вимагають хоча б рік професійного досвіду. Це свідчить про більші вимоги до майбутніх працівників, а отже, конкуренція за вакансію стає вищою.