Цього року зарплата для українців може зрости навіть на понад 3 тисячі
Джерело:EBA
Згідно з дослідженням понад 70% українських компаній хочуть підвищити заробітну плату для своїх співробітників у 2024 році. Йдеться про підвищення у розмірі 11% – 15%.
Як можуть вирости зарплати українців
Відповідно до даних цього року українці зможуть отримати приблизно на 1 919 – 2 616 гривень більше. Наприклад, зарплата особи становить десь 17,4 тисячі гривень, а після додаткової винагороди сума може піднятися до 19 тисяч гривень, подекуди й до 20 тисяч.
Читайте також Жінки у 2024 році відкривають рекордну кількість ФОПівНагадуємо! Згідно з бюджетом України на 2024 рік з 1 квітня мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень.
- Цікаво, що 28% HR-фахівців зауважили, що у їхніх компаніях готуються збільшити заробітну плату на 6% – 10%. Тобто надбавка становитиме від 1 047 до 1 744 гривень до поточної середньої зарплати,
- А решта 13% менеджерів з персоналу повідомили, що збільшення в них відбудеться на рівні 2 791 – 3 488 гривень,
- 2% збираються збільшити заробітну плату фахівцям на понад 21% – 3 663 гривень.
Де в Україні платять найвищу зарплату
Традиційно по Україні найвищу заробітну плату отримують жителі столиці. На ринку праці у Києві чимало вакансій з високим доходом – від 30 до 50 тисяч гривень.
- Тонувальники можуть отримати десь близько 50 тисяч гривень на місяць,
- Автослюсарі можуть розраховувати на 39 тисяч гривень щомісяця,
- Полірувальники – на 35 тисяч гривень,
- Висотники та екскаваторники отримують у районі 32,5 тисячі гривень,
- Монтажники вентиляції – близько 34 тисяч гривень,
- Збирачі меблів і теплотехніки – близько 30 тисяч гривень.
Однак попри високі зарплати, в Києві все частіше роботодавці вимагають хоча б рік професійного досвіду. Це свідчить про більші вимоги до майбутніх працівників, а отже, конкуренція за вакансію стає вищою.