Франція вилучає активи російських олігархів: хто підпав під обмеження

У Франції тривають розслідування, відносно можливого відмивання коштів. Відбувся арешт активів росіян на суму більш як 70 мільйонів євро.

У кого з росіян арештували активи

Франція провела арешт активів росіян за походженням, які зараз мають паспорти Кіпру. Йдеться про бізнесменів Руслана Горюхіна та Міхаїла Опенгейма, повідомляє видання AFP, спираючись на особисті джерела.

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Зверніть увагу! Розслідування французька прокуратура розпочала ще у березні.

У розслідуванні є підтвердження про те, що кошти невідомого походження були використані для покупки деяких об'єктів нерухомості, а також люксових авто.

Розслідування стосується придбання нерухомості коштом кредитів, наданих приватними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі або Британських Віргінських островах,

– повідомляє прокуратура Парижу.

Суд ухвалив, що під конфіскацію потрапляють: