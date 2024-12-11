БЕБ провело арешт 7 літаків: як це пов'язано з Коломойським
Співробітники Бюро економічної безпеки України провели арешт 7 літаків, імовірно, це судна компані МАУ (Міжнародні авіаційні лінії). Процедура здійснювалась за судовою ухвалою.
Що відомо про цю справу
Арешт літаків відбувався в рамках розслідування кримінального провадження, відносно ухилення від сплати податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки.
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Зверніть увагу! У справі йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів,
– йдеться в повідомленні БЕБ.
На цей раз БЕБ провело арешт:
- 3 літаків – Boeing 737-800;
- 1 літака – Boeing 737-900;
- 3 літаків – Embraer 190.
Загальна вартість цих літаків становить орієнтовно 40 мільйонів доларів.
Зауважте! Компанію МАУ пов'язують з одіозними бізнесменами Ігорем Коломойським і Ароном Майбергом.