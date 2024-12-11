БЕБ провело арешт 7 літаків: як це пов'язано з Коломойським

Співробітники Бюро економічної безпеки України провели арешт 7 літаків, імовірно, це судна компані МАУ (Міжнародні авіаційні лінії). Процедура здійснювалась за судовою ухвалою.

Що відомо про цю справу

Арешт літаків відбувався в рамках розслідування кримінального провадження, відносно ухилення від сплати податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки.

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Зверніть увагу! У справі йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів,

– йдеться в повідомленні БЕБ.

На цей раз БЕБ провело арешт:

3 літаків – Boeing 737-800;

1 літака – Boeing 737-900;

3 літаків – Embraer 190.

Загальна вартість цих літаків становить орієнтовно 40 мільйонів доларів.

Зауважте! Компанію МАУ пов'язують з одіозними бізнесменами Ігорем Коломойським і Ароном Майбергом.