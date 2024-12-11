Что известно об этом деле
Арест самолетов происходил в рамках расследования уголовного производства, относительно уклонения от уплаты налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
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Обратите внимание! В деле речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Ранее детективы разоблачили известную авиакомпанию в уклонении от уплаты налогов. Ее самолеты принадлежат кипрской компании, которая, по оперативной информации, аффилирована с двумя известными украинскими олигархами,
– говорится в сообщении БЭБ.
На этот раз БЭБ провело арест:
- 3 самолетов – Boeing 737-800;
- 1 самолета – Boeing 737-900;
- 3 самолетов – Embraer 190.
Общая стоимость этих самолетов составляет ориентировочно 40 миллионов долларов.
Заметьте! Компанию МАУ связывают с одиозными бизнесменами Игорем Коломойским и Ароном Майбергом.