С чем связан обыск в Adidas

Обыск связан с расследованием, охватывающим пятилетний период, начинающийся с октября 2019 года, и касается таможенных и налоговых правил в отношении продукции, импортируемой в Германию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Известно, что компания Adidas несколько лет общается с таможенными органами по этому вопросу и предоставляет документы на информацию.

Компания не ожидает каких-либо существенных финансовых последствий в связи с расследованием,

– заявляют в Adidas.

Кстати! Компания Adidas под руководством генерального директора Бьорна Гульдена имеет хорошие результаты. Гульден оставил ради Adidas компанию Puma SE в 2022 году. Известно, что Adidas повысил годовой целевой показатель прибыли вследствие роста популярности кроссовок в стиле ретро, например Samba.