З чим пов'язаний обшук в Adidas

Обшук пов'язаний із розслідуванням, що охоплює п'ятирічний період, що починається з жовтня 2019 року, і стосується митних та податкових правил щодо продукції, що імпортується до Німеччини, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Відомо, що компанія Adidas декілька років спілкується з митними органами щодо цього питання та надає документи на інформацію.

Компанія не очікує будь-яких суттєвих фінансових наслідків у зв'язку з розслідуванням,

– заявляють в Adidas.

До речі! Компанія Adidas під керівництвом генерального директора Бьорна Гульдена має хороші результати. Гульден залишив заради Adidas компанію Puma SE у 2022 році. Відомо, що Adidas підвищив річний цільовий показник прибутку внаслідок росту популярності кросівок в стилі ретро, як-от Samba.