"Клуб білого бізнесу": Зеленський підписав закон – що він дає

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №11084. Бізнес, яки сумлінно сплачує податки, отримає від держави партнерський підхід.

"Клуб білого бізнесу" скоро запрацює

На думку авторів законопроєкт, в умовах війни ті бізнеси, які продовжують працювати та сумлінно платять податки, потребують особливого підходу. Відтак, вони пропонують внести зміни в їхнє податкове адміністрування.

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"Клуб білого бізнесу" – це перелік платників податків, які мають високий рівень дотримання податкового законодавства. Сюди будуть входити ФОПи, юридичні особи та резиденти "Дія.Сіty", які будуть відповідати низці вимог щодо рівня сплати податків, нарахування заробітної плати тощо.

Які переваги дає приналежність до "Клубу білого бізнесу"

Насамперед йдеться про мораторій на більшість з видів документальних перевірок. Також терміни камеральної та документальної перевірок будуть скорочені. Це ж стосується і надання індивідуальних податкових консультацій.

Також до кожного учасника "Клубу білого бізнесу" буде закріплений менеджер з підтримки, з яким можна буде взаємодіяти.