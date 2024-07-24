"Клуб белого бизнеса" скоро заработает

По мнению авторов законопроекта, в условиях войны те бизнесы, которые продолжают работать и добросовестно платят налоги, требуют особого подхода. Поэтому, они предлагают внести изменения в их налоговое администрирование.

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"Клуб белого бизнеса" – это перечень налогоплательщиков, которые имеют высокий уровень соблюдения налогового законодательства. Сюда будут входить ФОПы, юридические лица и резиденты "Дія.Сіту", которые будут отвечать ряду требований по уровню уплаты налогов, начисления заработной платы и тому подобное.

Какие преимущества дает принадлежность к "Клубу белого бизнеса"

Прежде всего речь идет о моратории на большинство из видов документальных проверок. Также сроки камеральной и документальной проверок будут сокращены. Это же касается и предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

Также к каждому участнику "Клуба белого бизнеса" будет закреплен менеджер по поддержке, с которым можно будет взаимодействовать.