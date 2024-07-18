Мінекономіки визначило перелік критично важливих підприємств і організацій

Уряд дозволив деяким підприємствам бронювати своїх працівників. Йдеться про ті організації, які є критично важливими зараз.

Які підприємства вважаються критично важливими

У Мінекономіки підрахували, що критично важливими в Україні зараз є 700 організацій. Згодом ця кількість може змінитись.

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Віталій Кіндратів Заступник міністра економіки України Наразі Єдиний перелік критично важливих підприємств ще формується і цей процес курує Мінцифри.

Якщо компанія ще не встигла набути цей статус, вона може подати спеціальну заяву у міністерство. Розгляд заявки та відповідь заявнику надається протягом 10 днів.

Критично важливими є організації, які є необхідними для підтримки економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Їм дозволяють забронювати 50% від військовозобов'язаних.

Кіндратів уточнив, що статус "критично важливої" організація отримує на рік.