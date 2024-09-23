Які податки мають сплачувати ФОПи у 2024 році

У 2024 році фізичні особи-підприємці в Україні сплачують податки залежно від обраної системи оподаткування. Є дві основні системи: загальна та спрощена.

Сплата ЄСВ

Єдиний соціальний внесок – це обов'язковий платіж, який сплачують як за найманих працівників, так і ФОПи, які здійснюють свою діяльність самостійно, повідомляє Liga Zakon.

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З 1 квітня 2024 року для ФОП – платників єдиного податку встановлено такі розміри ЄСВ:

Мінімальний ЄСВ – 1 760 гривень на місяць (22% від мінімальної заробітної плати 8 000 гривень).

– 1 760 гривень на місяць (22% від мінімальної заробітної плати 8 000 гривень). Максимальний ЄСВ – 26 400 гривень на місяць (22% від 15 мінімальних зарплат).

До 1 квітня 2024 року ФОПи сплачували 4 686 гривень за квартал, а після цієї дати сума зросла до 5 280 гривень.

Важливо! ФОПи, які мають основне місце роботи, а також ті, хто займається незалежною професійною діяльністю, звільнені від сплати ЄСВ за себе, якщо їхній роботодавець сплачує хоча б мінімальний страховий внесок за звітний період.

Це також стосується осіб, які одночасно ведуть діяльність як ФОП та здійснюють незалежну професійну діяльність.

Зауважте! Сплата ЄСВ для ФОП залишається добровільною до завершення воєнного стану.

Єдиний податок для різних груп

Основним податком для підприємців на спрощеній системі оподаткування є єдиний податок, який існує з 1999 року та сплачується до місцевого бюджету.

Ставки єдиного податку визначаються згідно Податковим кодексм України для таких платників:

І група – ставка розраховується у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на 1 січня податкового року.

ІІ група – ставка визначається у відсотках до розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня податкового року.

ІІІ група – ставка розраховується у відсотках до доходу підприємця.

ФОПи на загальній системі оподаткування

ФОПи, які обрали загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18%;

Військовий збір – 1,5%;

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 22%.

Основа для цих податків і зборів – чистий оподатковуваний дохід (ЧОД), тобто дохід підприємця, зменшений на дозволені витрати. Отже:

ПДФО = ЧОД × 18%;

Військовий збір = ЧОД × 1,5%;

ЄСВ = ЧОД × 22%.

Важливо! Загальна система є вигідною для тих підприємців, у яких значні витрати. Крім основних податків, ФОПи можуть сплачувати й інші податки, зокрема: ПДВ, податок на доходи нерезидентів, транспортний податок, акцизний податок, плату за землю, податок на нерухомість, екологічний податок тощо.