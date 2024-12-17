2025 рік буде дуже складним: в яку гру може зіграти Набіулліна та яка загроза нависла над Росією

В Росії прогнозують, що Центробанк, який очолює Набіулліна, може знову підвищити ключову ставку, яка нині становить 21%. З погляду на макроекономіку її дійсно треба підвищувати до 23%, а то й до 25%. Але у 2024 році цього може й не статися через інтриги в апараті управління.

Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив доктор економічних наук Ігор Ліпсиц, зауваживши, що те, що відбувається у вертикалі влади, має суттєве значення. З його слів, зараз Набіулліну потужно атакують з усіх боків, її назначили відповідальною за те, що російська економіка перестала розвиватись.

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Набіулліна може почекати до січня 2025 року

Голову Центробанку в Росії звинувачують у тому, що вона заганяє російські підприємства у масове банкрутство через високу ключову ставку. На думку Ліпсица, зараз вона може "зіграти в гарну гру" і зафіксувати ставку на тому рівні, на якому вона нині є, сказати, що не до кінця переконана, що інфляція наростає, і закликає всіх почекати.

А от в січні, якщо побоювання підтвердяться, тоді ставка буде відкоригована. Тому до Нового року вона збереже наявну ставку, аби не псувати настрій населенню та "пряму лінію" Путіна,

– припустив Ліпсиц.

Економіка Росії існує завдяки "допінгу"

Інфляція в Росії наростає шаленими темпами. Росія цей процес підживлює, адже підвищує знову ціни на газ, електроенергію; дала дозвіл на підвищення тарифів на залізничні перевезення. Все це розганяє інфляцію і зупинити це, зі слів доктора економічних наук, неможливо.

"Це вже стагфляція. Набіулліна каже, що це неправда і її немає, але дивлячись на структуру економіки, видно, що в цивільній економіці вже триває спад промисловості, зростає тільки військова. Зараз російська економіка тримається на "допінгу", але він руйнує її", – наголосив Ліпсиц.

Загроза для будівельної, дорожньої, вугільної сфер

В майбутньому в Росії можуть відбуватися дуже неприємні процеси. Вже спостерігається загроза масового банкрутства підприємств. В російській Раді Федерації обговорювалось питання, як ввести мораторій на масове банкрутство підприємців, бо вони опинилися в біді, адже в Росії припинили видавати пільгову іпотеку.

Зараз придбати житло без неї в Росії пересічні громадяни не можуть, лише 5% найбагатших росіян можуть сплатити іпотеку за теперішньою ставкою ринку. Виходить, що велика кількість житла збудована, а продати його не можуть. У підприємців (забудовників) висять заборгованості перед банками, повернути їх вони не мають змоги, тому можуть стати банкрутами.

А це страшно, це означатиме масове закриття підприємств будівельної сфери, будуть залишені пусті будинки, будуть і недобудови,

– спрогнозував Ліпсиц.

На думку доктора економічних наук, хвиля цих проблем лише наростатиме, вслід за будівельною сферою біда прийде й в інші. З його слів, згодом про банкрутство заговорять і працівники дорожньо-залізничної індустрії, через що не зможуть ремонтувати дороги, не кажучи вже про те, аби будувати нові. Аналогічна ситуація чекає і на вугільників.

"Путін потім скаже, що треба рятувати вугільну промисловість. Але як це робити, звідки в бюджеті брати гроші? Тому наступний рік стане вкрай складним. Залишиться тільки ВПК і збанкрутіла навкруги цивільна економіка. Ось такі "світлі" перспективи 2025 року в Росії", – підсумував Ліпсиц.