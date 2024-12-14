Водночас імпорт навіть трохи зростає. Без нього країна-агресорка не зможе існувати, їй немає чим наповнювати споживчі ринки. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц сказав 24 Каналу, що без імпортних компонентів Росія не може організовувати виробництво товарів промислового значення.

Дивіться також Заощадження росіян обвалилися до історичного мінімуму

Як Мінфін і Центробанк маніпулюють курсом рубля

Росії вкрай важлива валюта для імпорту, але її стає дедалі менше через скорочення експорту. Взагалі країна-терористка має не зовсім ринкову економіку, більше командно-адміністративну. І в ній є велика проблема – поповнення втрат доходів у бюджет.

Оскільки ж якщо падає експорт, то падають експортні доходи. Виникає "дірка" в бюджеті. Як її "прикрити"? Легко, девальвація рубля. Тому Сілуанов (глава Мінфіну Росії – 24 Канал) може робити будь-які заяви, але йому буде дуже потрібно це,

– зазначив Ігор Ліпсіц.

Зниження курсу рубля щодо долара підвищує доходи експортерів і відповідно надходження в бюджет. З огляду це, можна припустити, що російський Мінфін домовляється з Центробанком і вони разом маніпулюють. Робити це нескладно: курс нині формується не за результатами біржових торгів, а за результатами міжбанківських операцій, якими можна легко керувати.

Дивіться також Путін догрався своїм "Орешником": економіст назвав 2 причини обвалу рубля

"Рубль девальвує, це дуже добре для Мінфіну, поповнюється бюджет, можна більше грошей витрачати на війну. Водночас для росіян ситуація погана, тому що дорожчає весь імпорт і росте вартість життя, тобто збільшується інфляція", – резюмував доктор економічних наук.

Раніше Ліпсіц прогнозував, що у найближчі 3 – 6 місяців рубль може обвалитися до 120 – 125 за долар, і ніхто з цим не буде боротися.